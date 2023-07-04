Свадьбу по старинному карельскому обычаю покажут по Первому каналу

Карелия продолжает привлекать телевизионщиков. Не так давно в республике со съемками побывал певец Митя Фомин, а теперь наш край посетила съемочная группа Первого канала.

Съемки нового проекта «Играем свадьбу» прошли в десяти километрах от Олонца в деревне Большая Сельга. Об этом рассказали в паблике администрации Олонецкого района.

В деревне сняли свадьбу, которую молодые люди решили сыграть по старинному карельскому обычаю. Для церемонии сшили костюмы на старинный лад.

«Сначала я подумала, что это артисты и снимают обряд проведения карельской свадьбы. На самом деле - это была реальная свадьба с настоящими женихом и невестой, с настоящим гостями. Молодожены решили сыграть свадьбу по старинному карельскому обычаю в костюмах, сшитых под старинный лад. Выбор места для съемок выпал на нашу деревню!» - рассказала в соцсети местная жительница. // фото VK-паблик администрации Олонецкого района