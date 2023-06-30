Популярный российский певец побывал на стадионе карельского поселка
Певец, актер, телеведущий, фронтмен музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин приехал в Пряжу вместе со съемочной группой из Москвы, которая снимала сюжет про долгожителей старше 80 лет.
Митя Фомин принял участие в разминке пред тренировкой спортсменов, а затем побеседовал со старейшим спортсменом Пряжи Валерием Кононовым.
«Нашему земляку Валерию Яковлевичу Кононову выпала большая честь рассказать знаменитому певцу о своем образе жизни, о биографии, а также провести разминку с детьми на тренировке вместе с Митей, — делится новостью сообщество «Спортивная Пряжа».
Митя Фомин исполнил любимые романсы Валерия Яковлевича, пряжинский долгожитель с удовольствием ему подпевал и пританцовывал.
Сюжет, по сообщению сообщества, выйдет осенью. //фото"Спортивная Пряжа" ВК