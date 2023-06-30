Еще несколько гаражей снесут в Петрозаводске

Незаконно установленные на городской земле гаражи продолжают демонтировать. Владельцев пяти объектов призывают сделать это самостоятельно, сообщили в мэрии.

Добровольно освободить самовольно занятые земельные участки нужно до 17 июля.

Сносу подлежат наражи около дома №3 А на набережной Варкауса, рядом с домом № 40 на Машезерской улице, вблизи дома № 9 А на улице Сортавальской, в районе дома № 9 А на улице Еремеева и рядом с домом № 7 на проспекте Ленина. // фото: администрация Петрозаводска