Урожай клюквы в Карелии будет низким

Текущим летом клюквы в Карелии будет меньше, чем ранее. Ягода цвела плохо из-за сухой и холодной погоды, сообщили в пресс-службе Карельского научного центра РАН.

Ученые из лаборатории болотных экосистем 20 – 21 июня осмотрели несколько ягодников, поэтом пришли к такому выводу.

По оценкам специалистов, клюквы на болотах созреет меньше примерно на треть, чем обычно зреет в среднем. // фото: Карельский научный центр РАН