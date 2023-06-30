Петрозаводчанам при входе в автобусы разъяснят способ оплаты

Жалобы горожан на работу общественного транспорта за полмесяца суммировали и изучили в мэрии. По словам врио главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, часть сообщений инициировали прежние маршрутчики, чтобы «насолить» новому перевозчику. Но большинство жалоб подтвердилось.

Проблемы обсудили с исполнительным директором компании «Транс-Балт» Сергеем Холодиловым. Он пояснил, что уже на следующей неделе водителей оденут в форму.

Что касается путаницы с оплатой, автоматический информатор с будущей недели станет сообщать пассажирам, когда нужно ее производить. На входе в автобусы также появятся напоминающие об этом таблички.

Напомним, платить необходимо пока что только при входе. Позднее на маршруте № 14 появятся кондукторы, их еще не набрали. Но в автобусах №№ 5 и 29 кондукторы не предусмотрены, в них оплата всегда будет при входе через переднюю дверь. // фото: администрация Петрозаводска