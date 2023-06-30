Копят ли петрозаводчане деньги на «черный день»?

Не так давно, в советское время, люди вынуждены были собирать деньги, чтобы в случае появления какого-либо дефицитного товара успеть его приобрести, предварительно выстояв длинную очередь. Сейчас в этом нет необходимости, поэтому заначка на «черный день» давно себя изжила.

Однако ученые и социологи настоятельно рекомендуют не просто накапливать средства на «черный день», а создавать финансовую подушку безопасности. Обычно объем подушки безопасности определяют в сумме 3 месячных доходов гражданина, чтобы была возможность прожить в непредвиденной жизненной ситуации, как в нормальных условиях.

Наиболее частый ответ петрозаводчан: необходимо иметь «на черный день», как минимум, сто тысяч рублей. (Видео)