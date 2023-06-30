Полиция в Петрозаводске вернула блудного Жан Поля Жгучего Перчика

Искавшим своего питомца хозяевам помогли сотрудники полиции. Они нашли бивер-йоркширского терьера, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Домашний любимец по кличке Жан Поль Жгучий Перчик исчез 28 июня в микрорайоне Соломенное. Хозяева сначала искали его сами, потом разместили объявление и фотографии в соцсетях.

Они очень просили помочь, потому что ребенок скучал и ждал четвероногого друга. Затем горожане написали заявление в полицию.

- Не прошло и суток как сотрудники угрозыска установили личности граждан, забравших животное, и его местонахождение,

- сказано в сообщении.

Полицейские привезли терьера в отдел, там его уже ждали счастливые хозяева.

- Питомец весел и здоров, возвращен законным владельцам,

- рассказали правоохранители.

Они уточнили, что продолжают вести проверку, по ее итогам примут процессуальное решение. // фото: МВД Карелии