30 июня 2023, 16:47
Первую полностью отечественную «Ласточку» построили в России
Электропоезд из российских деталей представят уже в июле
Первую электричку «Ласточка» из российских деталей произвели на «Уральских локомотивов». Об этом со ссылкой на замдиректора завода Виталия Брексона пишет РИА Новости.
- Каждый новый локомотив или поезд как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире, постепенно шагая в него,
- написал топ-менеджер в соцсети.
Брексон поблагодарил разработчиков электропоезда и пожелал пассажирам терпения. Электричку представят в июле этого года на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. // фото: Виталий Брексон / ВКонтакте