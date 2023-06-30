Первую полностью отечественную «Ласточку» построили в России

Первую электричку «Ласточка» из российских деталей произвели на «Уральских локомотивов». Об этом со ссылкой на замдиректора завода Виталия Брексона пишет РИА Новости.

- Каждый новый локомотив или поезд как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире, постепенно шагая в него,

- написал топ-менеджер в соцсети.

Брексон поблагодарил разработчиков электропоезда и пожелал пассажирам терпения. Электричку представят в июле этого года на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. // фото: Виталий Брексон / ВКонтакте