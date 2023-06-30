Минздрав Карелии отдал свой автомобиль монастырю на Валааме

Автомобиль, который закупят для минздрава Карелии, поедет в монастырь. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

Для республики закупят по распоряжению правительства РФ 16 машин скорой помощи. Это 14 автомобилей класса «B» и два - класса «C».

Один из них отдадут Валаамскому монастырю, такое решение приняли после встречи с владыкой Панкратием. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте