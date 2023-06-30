30 июня 2023, 16:14
Минздрав Карелии отдал свой автомобиль монастырю на Валааме
Одну из новых машин будут использовать для нужд священников и прихожан
Автомобиль, который закупят для минздрава Карелии, поедет в монастырь. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.
Для республики закупят по распоряжению правительства РФ 16 машин скорой помощи. Это 14 автомобилей класса «B» и два - класса «C».
Один из них отдадут Валаамскому монастырю, такое решение приняли после встречи с владыкой Панкратием. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте