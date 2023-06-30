30 июня 2023, 16:14
Общество

Минздрав Карелии отдал свой автомобиль монастырю на Валааме

Одну из новых машин будут использовать для нужд священников и прихожан

Автомобиль, который закупят для минздрава Карелии, поедет в монастырь. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

Для республики закупят по распоряжению правительства РФ 16 машин скорой помощи. Это 14 автомобилей класса «B» и два - класса «C». 

Один из них отдадут Валаамскому монастырю, такое решение приняли после встречи с владыкой Панкратием. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
автомобиль
Валаам
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