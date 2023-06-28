Нового перевозчика ждут штрафы за нарушения

Петрозаводчане жалуются в администрацию на работу нового общественного транспорта. В ходе рейдов специалисты фиксируют, что у водителей нет формы, также отмечают изменения в расписании. В мэрии обещают, что за каждое выявленное нарушение подрядчику предъявят штрафы по условиям заключенного муниципального контракта.

28 июня специалисты проверили работу автобусов на маршруте №14 и нарушений не выявили.

В мэрии еще раз напомнили, что оплачивать проезд в автобусах № 5, 14 и 29 следует при входе через переднюю дверь.

На маршруте №14 курсируют автобусы большого класса, в них будут работать кондукторы. Их сейчас набирают. Когда они появятся, плату за проезд будут принимать кондукторы, пока их нет - оплачивать поездку можно у водителя и через валидаторы. // фото пресс-служба администрации города