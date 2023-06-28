Престижная вакансия открыта в Петрозаводске

Кресло директора гимназии №30 имени Д.Н. Музалева свободно, мэрия ищет подходящего руководителя.

Предыдущий директор вышел на пенсию. Людмила Кошкина руководила учебным заведением с 1997 года.

Документы от соискателей на вакантное место принимают до 28 июля. Затем состоится конкурс. Справки можно получить по номеру: 71-34-31. // фото unsplash.com