Маршрут междугородного автобуса в Карелии изменится

Автобус «Петрозаводск - Пудож» скоро начнет ходить по обновленному маршруту. Изменения внесут уже 30 июня, сообщает автовокзал карельской столицы.

Таким образом, рейсы №№ 525 и 525Э будут выполняться с дополнительной остановкой. По ходу и туда, и обратно автобус станет останавливаться в Гирвасе.

Из Петрозаводска отправление в 07:30, прибытие в поселок в 09:00. В карельскую столицу автобус приезжает в 11:45. // фото: Карелавтотранс