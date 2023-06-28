Конькобежную дорожку начали строить в Петрозаводске

К строительству второй очереди спортивного комплекса «Луми» приступил петербургский подрядчик в Петрозаводске. В данный момент «Русьэнергомонтаж» ведет на объекте подготовительные работы, сообщила врио мэра Инна Колыхматова.

Скоро установят ограждение и ограничат проход по территории спортивного комплекса. «Луми-2» - это стадион с открытыми трибунами. Внутри предусмотрены не только конькобежная дорожка, но и площадки для игры в мини-футбол и стрит-баскетбол.

Использовать спортивный объект можно будет круглый год. Спорткомплекс должны сдать в конце следующего года. // фото: администрация Петрозаводска