Света до позднего вечера не будет в домах на 16 улицах Петрозаводска

Утром 28 июня жители Перевалки и Железнодорожного остались без света. Электроэнергия пропала в домах из-за аварии на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск» в 10:05, сообщили в ЕДДС.

Спустя пару часов электроснабжение в целом восстановили, но не везде. Его нет в домах на улицах Архипова, Боровой, Бородинской, Восточной, Локомотивной, Матросова, Муезерской, Островского, Профсоюзов, Речной, Связи, Суоярвской, Тупиковой, Халтурина, в Заречном переулке, на Лесном проспекте.

Рабочие в данный момент пытаются устранить повреждение. Работы ориентировочно завершат в 20:00. // фото: www.freepik.com