Останки погибшего красноармейца обнаружили в Суоярвском районе

Карельские поисковики обнаружили в Суоярвском районе останки еще одного погибшего в период Советско-Финляндской войны солдата.

По сообщению поисковиков отряда «Феникс», останки красноармейца нашли в десяти метрах от обнаруженного 14 мая бойца.

Поисковики также нашли предметы снаряжения и личные вещи. В частности, ремни, пенал для чистки, стрелянные гильзы, противогаз, пуговицы, СШ-36, масленку, перочинный нож, монеты СССР, зубную щетку с футляром, круглый алюминиевый котелок образца 1927 года с надписями и подсумки. Погибшего красноармейца захоронят со всеми воинскими почестями. // VK-паблик «КРОФ «Эстафета поколений»