Две семейные пары попались на магазинных кражах

Карельские росгвардейцы задержали супругов за хищение товаров в магазинах в Кемском и Сегежском районах. Правонарушителей передали сотрудникам полиции, которые проводят проверку по факту, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Первый сигнал на пульт дежурного Кемского отдела вневедомственной охраны поступил около полудня 21 февраля из сетевого магазина, расположенного на улице Мосорина. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что мужчина и женщина вынесли товар без оплаты и скрылись. Позже сотрудники магазина подсчитали, что им нанесли убытки в сумме около 700 рублей.

Несколько часов спустя аналогичный сигнал поступил из поселка Надвоицы. Там также супружеская пара похитила из магазина товары на сумму около 1800 рублей. Фото: Росгвардия по Республике Карелия.