Подозреваемого в краже смартфона ищут в Петрозаводске

Сотрудники угрозыска в Петрозаводске устанавливают данные мужчины, запечатленного на видеозаписи. Его разыскивают в связи с хищением мобильного телефона, сообщили в МВД Карелии.

Кража произошла в одном из магазинов в микрорайоне Соломенное в День святого Валентина, 14 февраля. Предполагаемый вор попал в кадр камеры видеонаблюдения торговой точки.

Всех, кому что-то известно о нем, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 455-28-85, 8 911 422-56-57. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник