Третьеклассники избили девочку до потери сознания и бросили на снегу

Жительница Копейска рассказала в соцсетях, что на ее маленькую дочку напали одноклассники. Видео инцидента опубликовано в паблике «Подслушано Копейск» ВКонтакте.

По словам женщины, у дочки-третьеклассницы сотрясение мозга, ушибы, у нее теперь болит голова и ухудшилось зрение. Избиение произошло около школы №43 поселка Кадровик.

В кадре видно, как несколько мальчишек подбегают к девочке и начинают ее избивать. Когда та падает и теряет сознание, один из детей прыгает у нее на голове, потом все уходят.

- Она восемь минут лежала без сознания. Потом ее растормошила учительница и отправила домой, не вызвав скорую, - написала мать девочки.

Она считает, что школа хочет замять инцидент. Родители мальчиков якобы написали встречное заявление на избитую девочку, утверждая, что она сама избила одного из одноклассников. //Фото, видео: источник