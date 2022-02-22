Приезжая украла в кафе Петрозаводска дорогой смартфон и подарила его

В расположенном в центре Петрозаводска кафе у одной из сотрудниц украли дорогой мобильник. Гаджет потерпевшая оценила в 45 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска нашли воровку и установили обстоятельства происшествия.

Оказалось, в заведение заглянула 57-летняя жительница Петербурга, приехавшая в Петрозаводск на заработки. Она заметила на стойке администратора смартфон, взяла его и уехала на малую родину.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Фигурантка обязалась вернуть похищенный гаджет. По ее словам, она подарила смартфон родственнику. // Фото: nastya_gepp/pixabay.com