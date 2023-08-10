Супруги из Олонецкого района отметили бриллиантовую свадьбу

Супруги Константин Константинович и Нина Васильевна Барановские встретили бриллиантовую свадьбу. Они прожили вместе 60 лет, сообщает паблик Олонецкого района.

Будущий жених приехал в Карелию из Белоруссии в командировку в 1963 году и познакомился здесь со своей будущей женой. Летом того же года молодые люди расписались в Олонецком ЗАГСе.

У Константина Константиновича и Нины Васильевны двое детей, четверо внуков и три правнука. // Фото: unsplash.com / Sandy Millar