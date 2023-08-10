Алексей Боккин представит Карелию на Форуме классных руководителей

Алексей Боккин, учитель физики и математики из костомукшской гимназии, прошел конкурсный отбор на третий Форум классных руководителей. Радостной новостью педагог поделился на своей странице в соцсетях.

Я понял, насколько это здорово и интересно общаться с единомышленниками. И я решил подать заявку на третий форум. Успешно справился со всеми испытаниями и теперь в предвкушении новой встречи с новыми спикерами, с новыми коллегами, и, возможно, я смогу найти новые идеи для себя. Верю, что вместе с новыми коллегами мы сможем придумать какой-нибудь проект и даже реализовать его внутри,

– рассказал учитель из Костомукши.

В этом году форум пройдет в Москве с 3 по 7 октября в две смены:

- 3-5 октября – классные руководители 1-6 классов, классные руководители коррекционных школ;

- 5-7 октября – классные руководители старших и средних классов, кураторы групп СПО.

Мероприятие проводит Минпросвещения РФ по поручению Президента России, а стратегическим партнером ФКР стал «Диалог Регионы».



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