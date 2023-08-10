10 августа 2023, 17:03
В Кемском районе возобновилась работа зубных врачей
В понедельник открылось стоматологическое отделение поликлиники в Кемской центральной районной больнице
Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков рассказал на своей странице в социальной сети об открытии стоматологического отделения в Кемской центральной районной больнице.
Двери отделения открылись на первом этаже административного корпуса, а также в помещениях, которые были отремонтированы и ранее использовались как детская консультация.
По словам Охлопкова, капитальный ремонт был осуществлен в рамках программы модернизации первичного уровня здравоохранения.
На приеме в стоматологическом отделении работают три опытных специалиста. Вскоре, на том же этаже, будет открыт зубопротезный кабинет, который в данный момент находится на стадии завершения ремонта.