В Кемском районе возобновилась работа зубных врачей

Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков рассказал на своей странице в социальной сети об открытии стоматологического отделения в Кемской центральной районной больнице.

Двери отделения открылись на первом этаже административного корпуса, а также в помещениях, которые были отремонтированы и ранее использовались как детская консультация.

По словам Охлопкова, капитальный ремонт был осуществлен в рамках программы модернизации первичного уровня здравоохранения.

На приеме в стоматологическом отделении работают три опытных специалиста. Вскоре, на том же этаже, будет открыт зубопротезный кабинет, который в данный момент находится на стадии завершения ремонта.