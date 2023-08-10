Маршрут «Ласточки» из Петербурга продлят до станции Янисъярви

Из-за проведения семейного фестиваля в зоопарке в Приладожье 19 августа поезд «Ласточка», следующий по маршруту Санкт-Петербург - Хелюля, продлен до станции Янисъярви. Об этом сообщили в холдинге «РЖД».

«Ласточка» №821 отправится из Санкт-Петербурга в 6:15 и прибудет в Янисъярви в 11:55. Со станции Янисъярви «Ласточка» №822 отправится в 17:15 и прибудет в Санкт-Петербург в 22:43.

Поезд сделает остановки на станциях Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала (вокзал), остановочный пункт Сортавала-Центр, остановочный пункт Черные Камни.

Билеты на этот рейс уже в продаже в кассах, на сайте и в приложении «РЖД». // Фото «Петрозаводск говорит»