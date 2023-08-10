10 августа 2023, 15:09
Вопросы обращения с отходами обсудят в мэрии Петрозаводска
Названа тема очередного планерного совещания в администрации карельской столицы
Темой очередной планерки в мэрии Петрозаводска станет обращение с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С основным докладом выступит и.о. министра природных ресурсов и экологии РК Алексей Павлов. Также ожидаются выступления врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович и председателя комитета ЖКХ мэрии Юлии Мизинковой.
Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. Начало планерки 14 августа в 10 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»