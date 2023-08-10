«КСМ» присвоено почётное звание «Золотой фонд строительной отрасли»

По итогам конкурса крупнейшее строительное предприятие Карелии – компания «КСМ» - признано Лидером строительного комплекса России и получило почётное звание "Золотой фонд строительной отрасли". Специальным дипломом «Лучшему руководителю предприятия строительного комплекса России" отмечен Николай Макаров.

2023 год – юбилейный для компании, «Карелстроймеханизация» отметила 60-летие с момента образования. За эти годы специалистами «КСМ» построены сотни самых разных объектов во всех районах республики. Жилые дома и промышленные комплексы, мосты и дороги, гидросооружения и малые гидроэлектростанции, административные здания и стадионы, детские сады и школы. «КСМ» - единственная строительная компания в республике, которая строит всё, в этом и заключается её уникальность и успешность. Ежегодно специалисты предприятий группы «КСМ» вводят в эксплуатацию до 25 объектов, в последние годы среди них много социальных – дома под расселение, школы, детские сады, дом-интернат и т.д.

9 августа в Зале Благородного Собрания Республики Карелия состоялась торжественная церемония награждения сотрудников предприятий группы «КСМ», приуроченная к юбилею компании и к профессиональному празднику. Более 70 человек получили почётные звания и почётные знаки, грамоты и благодарственные письма Правительства РК, Законодательного Собрания РК, города Петрозаводска, Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК, Российского Союза строителей.