Три торговых павильона появятся в районах Петрозаводска

Пресс-центр мэрии города проинформировал, что нестационарные торговые объекты будут установлены на территориях Ключевого, Птицефабрики и Октябрьского района.

Один из трех нестационарных торговых объектов будет размещен около дома №47 на Октябрьском проспекте, в составе остановочного комплекса и будет специализироваться на продаже местных продуктов.

Другой торговый объект будет размещен рядом с домом №54 на Гвардейской улице. Этот павильон будет специализироваться на продаже автотоваров.

Около дома №1 на улице Птицефабрика будет создан третий торговый объект. В этом месте будут предлагаться продовольственные товары, за исключением пива и пивных напитков.

