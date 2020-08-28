28 августа 2020, 15:03
Суд вынес приговор хозяину собаки, покусавшей девятилетнюю девочку
Маленькая жительница Сортавалы после инцидента с животным боится одна выходить на улицу
Сортавальский суд вынес приговор владельцу собаки, которая укусила ребенка, сообщает прокуратура Карелии.
Пес, гулявший без намордника и присмотра хозяина, укусил девятилетнюю девочку за ногу, ей потребовалась медицинская помощь.
«До настоящего времени она опасается крупных животных, в одиночку не выходит из дома. После укуса ей пришлось пройти амбулаторное лечение, в том числе курс вакцинации»,
- отмечают в прокуратуре.
Решением Сортавальского городского суда с владельца животного взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.