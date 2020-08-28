28 августа 2020, 15:03
Происшествия

Суд вынес приговор хозяину собаки, покусавшей девятилетнюю девочку

Маленькая жительница Сортавалы после инцидента с животным боится одна выходить на улицу

Сортавальский суд вынес приговор владельцу собаки, которая укусила ребенка, сообщает прокуратура Карелии.

Пес, гулявший без намордника и присмотра хозяина, укусил девятилетнюю девочку за ногу, ей потребовалась медицинская помощь.

«До настоящего времени она опасается крупных животных, в одиночку не выходит из дома. После укуса ей пришлось пройти амбулаторное лечение, в том числе курс вакцинации»,

- отмечают в прокуратуре.

Решением Сортавальского городского суда с владельца животного взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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нападение животного
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Карелия
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