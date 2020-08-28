Суд вынес приговор хозяину собаки, покусавшей девятилетнюю девочку

Сортавальский суд вынес приговор владельцу собаки, которая укусила ребенка, сообщает прокуратура Карелии.

Пес, гулявший без намордника и присмотра хозяина, укусил девятилетнюю девочку за ногу, ей потребовалась медицинская помощь.

«До настоящего времени она опасается крупных животных, в одиночку не выходит из дома. После укуса ей пришлось пройти амбулаторное лечение, в том числе курс вакцинации»,