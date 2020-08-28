Крупная кража спиртного совершена в Кондопоге жителями Петрозаводска

В полицию Кондопожского района поступило заявление от работников одного из сельских магазинов, сообщает МВД по РК.

Ночью неизвестные, выломав дверь, похитили дорогой алкоголь. Ущерб от действий злоумышленников превысил 45 700 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено, что к совершению кражи причастны двое жителей Петрозаводска – 29 и 28 лет.

По словам подозреваемых, ночью они проникли в магазин, собрали бутылки в сумки и ушли к проживающему неподалеку знакомому. Кражу алкогольной продукции совершили, чтобы перепродать ее и получить прибыль. Большую часть похищенного спиртного мужчины сбыли, незаконно выручив за это около 10 000 рублей. Часть употребили самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.