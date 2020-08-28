Молодой человек из Кемского района Карелии обокрал мать и получил срок

В начале июня 2020 года 18-летний молодой человек без разрешения матери, воспользовавшись тем, что она спит, взял ее банковскую карту, а также сотовый телефон, и перевел с ее счета более 17 000 рублей, сообщает прокуратура Карелии.

Деньгами похититель распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на оплату онлайн-игры.

Обнаружив пропажу спустя несколько недель, женщина сама обратилась в полицию с заявлением о привлечении сына к ответственности, поскольку украденные деньги были ранее перечислены ей в счет алиментов на содержание младшего ребенка.

В ходе судебного заседания было установлено, что юноша не учится, не работает, склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.