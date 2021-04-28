Студентка ПетрГУ стала призером российской научной конференции

Студентка ПетрГУ Ольга Малянова стала призером 27-й российской научной студенческой конференции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ольга учится на втором курсе медицинского института по направлению «Педиатрия». На Российской научной студенческой конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» она выступила с докладом «Травматические повреждения головы и их последствия у спортсменов-боксеров подросткового возраста».

За свой доклад Ольга получила диплом II степени. Студенческий форум собрал более двухсот участников из медицинских вузов России, Белоруссии и Украины. Фото ПетрГУ