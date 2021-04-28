С начала года выписано около 30 предписаний за некорректные вывески

В 2019 году Решением Петрозаводского городского совета были утверждены требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений. Была проведена огромная профилактическая работа. В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было направлено порядка 900 информационных писем об установлении административной ответственности за нарушение требований. В результате проведенной работы изменениям подверглись более 70 процентов вывесок в центральной части города, что значительно снизило так называемый «визуальный шум» в общем благоустройстве города.

"За период 12.09.2019–30.12.2019 года по фактам нарушения требований составлено и передано в административную комиссию 46 протоколов, в 2020 году – 339 протоколов, а в 2021 году – менее 30 протоколов",

- сообщила Администрация Петрозаводска.

При этом мэрия понимала, что здесь некую шоковую терапию проводить нельзя. Город не выписывал штрафы – как правило, все ограничивалось предупреждениями. Каждому предпринимателю Администрация Петрозаводска отправляла индивидуальное уведомление о порядке оформления вывесок.

Этот этап пройден и большинство предпринимателей отнеслись с пониманием к этой ситуации. Они поняли, что приводя в порядок облик города, увеличивается туристическая привлекательность Петрозаводска, а соответственно увеличивается прибыль всех организаций, которые располагаются в центральной части города. Турист заходит туда, где есть объекты притяжения, и он не вернется в тот город, который похож на некий стихийный рынок

В этом вопросе стоит отметить, что Администрация решая вопрос не била рублем по организациям, а сумела путем договоренностей и аргументированности добиться своей цели - город сегодня в центральной его части выглядит очень привлекательно. Обращает на себя внимание следование общим эстетическим принципам, что говорит о нас, как о столичном городе. (Видео)