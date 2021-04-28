Подрядчик продолжает убирать мусор и грязь с улиц Петрозаводска

В рамках муниципального контракта сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» убирают мусор и подметают дорожки, сообщает администрация Петрозаводска.

Работы рассредоточены по разным районам города: на Онежской набережной, на Малой Подгорной и Березовой аллеях, на площади Гагарина, в переулке Попова, на улице Чапаева, Лососинском шоссе, бульварах Студенческом и Победы, на Первомайском, Октябрьском и Лесном проспектах, в парках города. В работе задействованы техника и мобильные бригады.

Кроме того, в Лососинском парке возле Ломоносовской гимназии сотрудники комбината рубят подлесок.

За качеством и уборки ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ администрации города.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры горожане могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051. // Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru