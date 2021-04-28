В Сегеже пройдет олимпиада «Маленький чемпион»

16 мая 2021 года в Сегеже в четвертый раз пройдет детская олимпиада "Маленький Чемпион". Благодаря лесопромышленному холдингу Segezha Group мероприятие пройдет в большом зале Дворца спорта г. Сегежа. Зал для олимпийцев предоставлен на безвозмездной основе.

Впервые для маленьких сегежан мероприятие пройдет в расширенном формате: в программе соревнований появится новая интересная дисциплина «Полоса препятствий», которая уже полюбилась малышам 3-5 лет в городах Сортавала и Питкяранта. Семейное физкультурно - массовое мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") и Дворцом спорта г. Сегежа при поддержке Администрации Сегежского муниципального района.

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках IV Детской Олимпиады "Маленький Чемпион" семьи с детьми от 6 месяцев и до 5 лет Сегежского района смогут принять участие в 3-х видах соревнований:



- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 12 месяцев включительно.

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно.

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 5 лет включительно.





Подать заявку на участие в IV Детской Олимпиаде "Маленький Чемпион" в Сегеже и узнать об условиях участия в каждом из соревнований можно в группе мероприятия ВКонтакте.

Заявки принимаются до 18.00 часов 14 мая 2021г., поэтому вам стоит не затягивать с их подачей, так как количество мест в дисциплинах ограничено.

В рамках Олимпиады Вы можете стать участниками яркого и веселого КОНКУРСА КОСТЮМОВ, который будет проводится среди всех желающих участников соревнований, его победители получат интересные призы.

Для участия в КОНКУРСЕ КОСТЮМОВ Вам нужно до конца дня 14.05.2021г. зарегистрироваться в соответствующей теме в обсуждениях в группе мероприятия, там же вы можете более подробно ознакомиться с условиями участия.

Организаторы заботятся о безопасности участников, поэтому соревнования будут проводится с соблюдением всех необходимых мер.

Участие в Детской Олимпиаде бесплатное!

На правах рекламы