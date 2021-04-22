22 апреля 2021, 10:11
Студент ПАТТ отлично выступил на всероссийском чемпионате
Сегодня на Колыме подвели итоги соревнований «Молодые профессионалы» по компетенциям тяжелой техники
Студент Петрозаводского автотранспортного техникума Елисей Соколов занял третье место в итоговых соревнованиях IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции управление автогрейдером, сообщил на своей странице министр образования Карелии Роман Голубев.
От всей души поздравляю Елисея! Желаю ему дальнейших профессиональных успехов!
– пишет министр.
Отличный результат! Присоединяемся к поздравлениям и пожеланиям.
Фото с сайта ПАТТ