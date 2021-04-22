22 апреля 2021, 10:11
Общество

Студент ПАТТ отлично выступил на всероссийском чемпионате

Сегодня на Колыме подвели итоги соревнований «Молодые профессионалы» по компетенциям тяжелой техники

Студент Петрозаводского автотранспортного техникума Елисей Соколов занял третье место в итоговых соревнованиях IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  по компетенции управление автогрейдером, сообщил на своей странице министр образования Карелии Роман Голубев.

От всей души поздравляю Елисея! Желаю ему дальнейших профессиональных успехов!

– пишет министр.

Отличный результат! Присоединяемся к поздравлениям и пожеланиям.

Фото с сайта ПАТТ

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Карелия
магадан
Молодые профессионалы
ПАТТ
Петрозаводский автотранспортный техникум
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грейдер
автогрейдер
национальный чемпионат
2021
Колыма