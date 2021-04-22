Студент ПАТТ отлично выступил на всероссийском чемпионате

Студент Петрозаводского автотранспортного техникума Елисей Соколов занял третье место в итоговых соревнованиях IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции управление автогрейдером, сообщил на своей странице министр образования Карелии Роман Голубев.

От всей души поздравляю Елисея! Желаю ему дальнейших профессиональных успехов!

– пишет министр.

Отличный результат! Присоединяемся к поздравлениям и пожеланиям.

Фото с сайта ПАТТ