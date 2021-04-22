22 апреля 2021, 10:10
Мэрия Петрозаводска отменила очередной субботник из-за непогоды
Экологическая акция в парке Железнодорожников состоится позже
Назначенный на сегодня субботник в парке Железнодорожников в Петрозаводске не состоится. Всему виной - непогода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Уборка парка и формовка растений на общественной территории переносятся на неопределенный срок. О новой дате экологической акции в администрации пообещали сообщить позже.
Напомним также, что перенесен субботник, запланированный на 17 часов 23 апреля в парке Ямка. Акции по уборке мусора и санитарной обрезке растений на этой общественной территории проведут на следующей неделе - 29 апреля. Фото baik-info.ru