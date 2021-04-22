Мэрия Петрозаводска отменила очередной субботник из-за непогоды

Назначенный на сегодня субботник в парке Железнодорожников в Петрозаводске не состоится. Всему виной - непогода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Уборка парка и формовка растений на общественной территории переносятся на неопределенный срок. О новой дате экологической акции в администрации пообещали сообщить позже.

Напомним также, что перенесен субботник, запланированный на 17 часов 23 апреля в парке Ямка. Акции по уборке мусора и санитарной обрезке растений на этой общественной территории проведут на следующей неделе - 29 апреля. Фото baik-info.ru