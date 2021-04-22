Телефон ЕДДС Петрозаводска будет временно недоступен

Предстоящей ночью телефон Единой дежурно-диспетчерской службы будет временно отключен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Отключение будет связано с плановыми работами, которые проведут специалисты «Ростелекома». Телефон ЕДДС будет недоступен с 2:00 до 2:55.

В это время горожане смогут оперативно передать информацию по телефону экстренной службы 112. Фото khustinfo.com