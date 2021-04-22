22 апреля 2021, 09:46
Телефон ЕДДС Петрозаводска будет временно недоступен
Неудобства связаны с производством плановых работ на сетях «Ростелекома»
Предстоящей ночью телефон Единой дежурно-диспетчерской службы будет временно отключен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Отключение будет связано с плановыми работами, которые проведут специалисты «Ростелекома». Телефон ЕДДС будет недоступен с 2:00 до 2:55.
В это время горожане смогут оперативно передать информацию по телефону экстренной службы 112. Фото khustinfo.com