Новая смерть от внебольничной пневмонии зафиксирована в Карелии

За прошедшие сутки в Карелии еще 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Итого, с 1 апреля 2020 года, с диагнозом «внебольничная пневмония» в стационар помещены 5765 пациентов, 134 человека умерли (с учетом больных, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от данного заболевания. Скончался мужчина 1947 года рождения, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на коронавирус отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта demo.neural-university.ru