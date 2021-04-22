Пары активно поедут в Петрозаводск этим летом

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список городов, в которые наиболее активно поедут летом 2021 года люди, путешествующие вдвоем. В рейтинг попал и Петрозаводск.

Столица Карелии расположилась на восьмом месте. В наш город пары едут, в среднем, на 6 суток и платят за ночь проживания 2842 рубля.

Первые три позиции списка заняли Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Также в рейтинг вошли такие города, как Пятигорск, Калининград, Москва.

Список составлен на основании данных бронирований квартир туристами на лето 2021 года. Фото delfin-tour.ru