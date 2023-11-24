Строительство домов для расселения аварийного жилья завершено

«Мы выполнили взятые на себя обязательства: возвели и ввели в эксплуатацию 16 многоэтажек – по программе расселения, которая была разработана в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Это 1525 благоустроенных квартир взамен старых деревяшек. Сейчас заканчивается процесс передачи ключей новоселам», - рассказал Артур Парфенчиков.

Также глава республики поручил Минстрою в течение двух недель приобрести на вторичке порядка 10 квартир или выплатить собственникам компенсацию за старое жилье для тех, кто выбрал эти способы расселения. Таким образом, до конца декабря – на два года раньше срока – в республике полностью завершат расселение жилья по действующей сейчас программе. // фото: правительство Карелии