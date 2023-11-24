Схема движения транспорта изменится в одном из районов Петрозаводска

Схема движения изменится с 15 декабря в Петрозаводске. Ограничения введут на территории Первомайского района, сообщили в пресс-службе мэрии.

Около дома № 44 по Первомайскому проспекту запретят остановку и стоянку транспорта. Это нужно, чтобы обеспечить проезд специализированной техники.

Администрация города призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // фото: myimmo/ pixabay.com