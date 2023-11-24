Стало известно, когда начнет работу новый автовокзал в Петрозаводске

«Когда запустим вокзал?», - с таким вопросом сегодня во время открытого заседания правительства Карелии обратился глава региона к министру строительства. Виктор Россыпнов «перевел стрелки» на министерство транспорта. В итоге на вопрос отвечала заместитель премьер-министра Оксана Чебунина.

Чебунина сообщила, что еще надо провести кадастровые работы, перевести здание автовокзала в республиканскую собственность. Сейчас там идет сборка мебели, настройка компьютеров.

После нескольких уточняющих вопросов дата открытия автовокзала все-таки была названа: это понедельник, 4 декабря.

Будет ли открытие торжественным, с перерезанием красной ленточки, или будничным — этот вопрос чиновники во время заседания не обсуждали. // Фото: freepik.com / Wirestock