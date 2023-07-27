Страшного, но не опасного паразита встретили в Онежском озере

Червя-паразита достали из Онежского озера. Встретили волосатика у берега в Медвежьегорске, о чем в соцсети поспешили сообщить те, кто достал паразита из воды.

Как написали в паблике «Медвежьегорск Online», это конский волос.

Подписчики отметили, что паразит встречался в озере всегда. Некоторые считают, что черь свидетельствует о чистоте водоема. По словам местных, для человека и животных он не опасен, хотя им и пугали многих в детстве.