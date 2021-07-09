Столичный житель приехал отдохнуть в Заонежье и ограбил магазин

Житель Петрозаводска приехал на отдых в Медвежьегорский район, но решил попутно «поработать». Вечером он заглянул в один из магазинов и спокойно взял с полки бутылку крепкого спиртного. Продавцы пытались его остановить, но 26-летний отдыхающий не обратил на них внимания и ушел, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Петрозаводчанин прошел через кассу, но платить за дорогое спиртное не стал. Бутылка стоила 1 300 рублей, рассказали продавцы. Они вызвали полицию.

Любителя крепких напитков быстро нашел участковый. Мужчина признался, что действительно польстился на алкоголь. Он выпил спиртное с друзьями, так что отдых явно удался. Возбуждено уголовное дело. // Фото: «Тульская пресса»