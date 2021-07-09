Женщина из-за дорожного спора распылила в лицо водителю баллончик

Женщина в Костомукше решила привести своеобразный аргумент в дорожном споре. Она распылила в лицо противника содержимое перцового баллончика. Теперь у нее будет судимость, к тому же, придется заплатить штраф и поработать на государство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд признал горожанку виновной в причинении легкого вреда здоровью человека. Она повздорила с водителем, который припарковал свою машину около магазина. В чем именно была суть конфликта, в прокуратуре не сообщили. Но в итоге дама подошла к мужчине, который был за рулем, и прыснула в него ядовитым спреем.

Человек получил химический ожог глаза, эти телесные повреждения эксперты признали легкими. Женщину осудили к 80 часам обязательных работ, она также заплатит 25 тысяч рублей штрафа. // Фото: gorod3466.ru