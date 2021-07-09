Водителя Mercedes поймали на встречной полосе на трассе «Кола»

Инспекторы ДПС остановили на федеральной автодороге «Кола» мужчину, управлявшего дорогой иномаркой. Водитель Mercedes стал обгонять другие автомобили и выехал на встречную полосу. Но такой маневр на этом участке был запрещен, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инцидент случился на 408-м километре трассы «Кола». Автомобилист нарушил ПДД, несмотря на запрещающую дорожную разметку. Его остановили и привлекли к административной ответственности.

Водителю Mercedes грозит штраф в сумме пять тысяч рублей или лишение прав управления транспортным средством. Права у него могут отнять на четыре или шесть месяцев.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что выезд на полосу встречного движения – это один из самых опасных маневров. // Фото: Госавтоинспекция Карелии