Пьяного водителя остановили на дороге, он стал угрожать инспекторам

Пьяный автомобилист попался наряду ДПС в поселке Лоухи. Мужчину остановили и попросили пройти в патрульную машину. Вместо того, чтобы проследовать за полицейскими, водитель стал вырываться и угрожать. Теперь его будут судить, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент случился еще в октябре прошлого года. Дело возбудили об угрозе применения насилия в отношении исполняющих свои обязанности представителей власти.

Кемский межрайонный следственный отдел уже завершил раследование и передал материалы в суд. Следователи выяснили, что 59-летний мужчина был за рулем в состоянии опьянения.

Он не пошел с сотрудниками ДПС для составления протокола, стал сопротивляться и размахивать руками. Потом и вовсе пригрозил применить насилие в отношении одного из них. Теперь ему грозит наказание до пяти лет колонии. // Фото: nan-news