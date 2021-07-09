Клиент кафе соединил разделенных продавцов и покупателей и пострадал

Сотрудники одного из кафе в Петрозаводске вызвали бойцов вневедомственной охраны утром 8 июля. Когда росгвардейцы приехали на место, им рассказали, что 42-летний мужчина нанес ущерб имуществу заведения. Нарушителя задержали, сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в четверг в кафе на улице Пирогова. Клиент по какой-то причине сломал защитный экран, который из-за пандемии коронавируса установили в кафе. Устройство отделяло продавцов от покупателей. Чем оно не понравилось мужчине, неизвестно. Возможно, он повредил экран случайно.

Так или иначе, посетителя задержали и передали в полицию. Его действия квалифицировали как порчу чужого имущества. // Фото: Росгвардия Карелии