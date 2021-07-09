Осуждена женщина, распылившая «перцовый» баллончик в лицо водителю

Жительницу Костомукши осудили за причинение легкового вреда здоровью. Потерпевшим оказался мужчина.

Инцидент произошел в январе возле магазина. Между женщиной и потерпевшим произошел конфликт, связанный с управлением автомобилем. Женщина подошла к машине потерпевшего, который сидел на водительском месте, и распылила ему в лицо «перцовый» баллончик. Мужчина получил химический ожог оболочек левого глаза первой степени, рассказали в прокуратуре.

История дошла до суда. Костомукшанка свою вину отрицала. Но суд наказал ее, назначив 80 часов обязательных работ. Также женщина должна выплатить потерпевшему 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу. (фото ngs.ru)