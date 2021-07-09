Угонщики похитили дорогую иномарку у сотрудника карельского ФСБ в Паше

Злоумышленники похитили кроссовер «Хендай Санта Фе» в селе Паша Ленинградской области. Автомобиль с карельскими номерами был припаркован у гостиницы «Юбилейная».

Владельцем иномарки оказался 44-летний сотрудник погрануправления ФСБ по Карелии из Суоярви, передает «47news.ru». Мужчина заявил об угоне иномарки 2020 года выпуска в волховскую полицию ночью 8 июля. Потерпевший оценил ущерб в 2,5 миллиона рублей.

Еще один «Хендай Санта Фе» был угнан вечером 8 июля в Мурино. Автоворы лишили транспортного средства 28-летнюю безработную. (фото car.ru)