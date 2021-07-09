Мужчина, сбивший на самокате ребенка, оказался нелегальным мигрантом

История с наездом неизвестного на электросамокате на ребенка в Петрозаводске получила продолжение. Оказалось, мужчина приехал в наш край из одного из государств Закавказья и работает без патента. Стражи порядка выяснили это в ходе операции «Нелегал». Всего в первые дни мероприятия было выявлено более 30 нарушений миграционного законодательства.

Сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ установили, что 22-летний иностранец трудится в Петрозаводске без патента. Молодого человека привлекли к административной ответственности пи назначили штраф в размере двух тысяч рублей. Проверка проводится и в отношении работодателя.

В дальнейшем выяснилось, что этот молодой человек сбил на самокате шестилетнего ребенка на Онежской набережной и скрылся с места инцидента.

В отношении иностранца составили протоколы по двум административным статьям. Решение о виновности примет суд. (фото Максим Денисов, m24.ru)